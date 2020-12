Laufkolumne : Wenn nur noch Laufen hilft - Tipps für Läufer (28)

Nicht immer klappt das mit der Themenplanung für die Laufkolumne. Besonders nicht an solchen Tagen ...

Das für heute angekündigte Thema „Was Läufer sich wünschen“ hatte ich mir anders vorgestellt. Angesichts der blutigen Amokfahrt in Trier ist aber nicht die Zeit, um über sinnvolle Weihnachtsgeschenke für Hobbysportler zu schreiben. Man möge mir die persönliche tiefe Betroffenheit verzeihen, aber heute können sich auch Läufer nur wünschen, dass so etwas wie in der Trierer Fußgängerzone nie wieder passiert.

Und weil der Laufkolumnist des Trierischen Volksfreunds in seinem Hauptberuf Reporter für alles ist, was in Trier und der Region passiert, bleibt mir der Kelch der Recherche und Berichterstattung über diese grausame Straftat im Herzen der Stadt nicht erspart. Manche Dinge sind tatsächlich zum Davonlaufen, wenn es denn möglich wäre. Aber auch das ist mir gestern verwehrt geblieben, weil am Morgen und am Abend keine Zeit dafür war.

So bleibt der Hinweis auf die auch für die Psyche heilende Wirkung des Sports und insbesondere des Laufens zumindest beim Schreiben dieser Zeilen leider Theorie. Dabei wären meditative zehn Kilometer am Morgen doch so heilsam gewesen und hätten vermutlich auch die kalten Füße verhindert, die eine sehr emotionale Gedenkfeier an der Porta Nigra zusätzlich zu einer Qual gemacht haben.

Aber ist das Laufen tatsächlich ein Rezept, um schlechte Laune zu vertreiben, Frust loszuwerden und das seelische Gleichgewicht zu finden? Ich empfehle die Schlagworte „laufen“, „effekt“ und „psyche“ als Suchbegriffe für eine Internetrecherche. Die Trefferanzahl ist enorm. Nicht jeder Beitrag ist für die Lektüre ein Genuss. Aber bei allen ist das Ergebnis gleich: Laufen hilft. Am Donnerstag werde ich also in jedem Fall die Schuhe für eine meiner Lieblingsrunden schnüren. Ganz sicher. Nach den beiden letzten Tagen brauche ich das!