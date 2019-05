Triathlon : Auf der Straße läuft's: Jens Roth Siebter bei Frodeno-Sieg

Buschhütten/Trier Für den Tri-Post-Athleten war der Triathlon in Buschhütten ähnlich emotional wie für den zweimaligen Ironman-Weltmeister.

Für Olympiasieger Jan Frodeno war der Triathlon in Buschhütten der erste Wettkampf nach seiner Stressfraktur in der Hüfte und 245 Tagen Pause. Auch für Jens Roth bedeutete der Start im Siegerland ein Comeback: Vor fünf Jahren war der Tri-Post-Trier-Athlet hier schwer gestützt, musste die gesamte Saison pausieren. Doch bei seiner Rückkehr an den Ort mit dem schmerzhaften Erinnerungen lief es für den 31-Jährigen ebenso wie für Frodeno im wahrsten Sinne gut.

„In Buschhütten Siebter zu werden ist mega“, freute sich der aus Monzelfeld im Hunsrück stammende Roth. Nur 13 Sekunden nach Frodeno kletterte Roth (12:12 Minuten) aus dem Schwimmbecken. Auf dem Rennrad war Roth (55:36 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit: 45 km/h) Sechstschnellster. Dabei waren die schmalen Reifen für ihn nach den vielen Crossrennen mit Mountainbike ungewohnt. Als Viertplatzierter wechselte er die Rad- gegen die Laufschuhe. Anders als zuletzt bei der Crosstriathlon-WM in Spanien lief es auch in der Abschluss-Disziplin (35:48 Minuten) für Roth wieder gut. Damit konnte er sich sogar bei dem Buschhüttener Lokalmatadoren Jonas Hoffmann (Zehnter in 1:46:02 Stunden) für die Niederlage vor zwei Monaten bei den deutschen Crossduathlon-Meisterschaften in Trier revanchieren. Hoffmann lief zwar am schnellsten (32:06 Minuten, Frodeno: 33:19), hatte aber beim Schwimmen und Rad fahren schon zu viel Zeit auf Roth verloren.