Berglauf : Auf Premiere folgt Meisterschaft im Berglauf

Über zehn Kilometer fast nur bergan geht es am 3. Oktober mit Start am Moselufer des Trierer Stadtteils Quint beim einzigen Berglauf der Region. Foto: Holger Teusch

Trier-Quint Der SV Ehrang richtet am 3. Oktober die Rheinlandmeisterschaften im Berglauf auf einer ungewöhnlich langen Strecke aus.

Zehn Kilometer, so lang war noch nie ein Berglauf-Rheinlandmeisterschaftsrennen! Der SV Ehrang richtet am Tag der Deutschen Einheit (3.10., ab 13.30 Uhr) die Verbandstitelkämpfe aus, die von der Streckenlänge her erstmals an Bergläufe in den süddeutschen Bundesländern heran kommt. Dazu kommen 450 Höhenmeter, die zwischen der Mosel und der Siedlung Hochmark zu überwinden sind. „Der Start ist am Wendepunkt des Schweicher Fährturmlaufs“, erklärt Damian Gindorf vom SV Ehrang, dass mit der Veranstaltung im Trierer Stadtteil Quint die vielleicht flachste und bergigste Wettkampfstrecken der Region verbunden werden.