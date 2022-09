Rekordbahn Moselstadion : Auf Wolkenbruch folgt Weltrekord

Die 17-jährige Jolanda Kallabis aus Freiburg (Startnummer 4) stellte beim 21. SWT-Flutlichtmeeting des Vereins Silvesterlauf Trier im Moselstadion einen neuen U-18-Weltrekord über 2000 Meter Hindernis auf. Foto: Holger Teusch

Trier U-18-Europameisterin Jolanda Kallabis macht das Trierer Moselstadion zur Weltrekordbahn. 10.000-Meter-Ass Samuel Fitwi lief beim SWT-Flutlichtmeeting 28:48,50 Minuten und der Niederländer Ali Mahadi Abdi einen Stadionrekord über 3000 Meter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Erst öffnete der Himmel seine Schleusen. Der Heißluftballon mit Gesa Krause und dem Siegerteam des Trierer Frauenlaufs konnte am Freitagabend wegen des Wetters nicht starten und die zwölf bis 15 Jahre alten Mädchen, die beim SWT-Flutlichtmeeting 2000 Meter liefen, wurden mehr durchnässt, als anschließend die Hindernisläuferinnen am durch den Wolkenbruch übervollen Wassergraben. Dabei tauchte Jolanda Kallabis bei der letzten Überquerung fast im Wassergraben unter. Die U-18-Europameisterin nahm das Hindernis im Hürdenschritt. Nach 1850 Metern fehlte bei der Landung aber die Kraft. Die Freiburgerin strauchelte, konnte sich aber gerade noch so wieder fangen. Am letzten Hindernis vor der Haupttribüne des Trierer Moselstadions schrien knapp 1000 Zuschauer die 17-Jährige zum Weltrekord: 6:07,72 Minuten.

Die 17-jährige Jolanda Kallabis aus Freiburg (Startnummer 4) stellte beim 21. SWT-Flutlichtmeeting des Vereins Silvesterlauf Trier im Moselstadion einen neuen U-18-Weltrekord über 2000 Meter Hindernis auf. Foto: Holger Teusch

Vor 13 Jahren war die Äthiopierin Korohubish Itaa als Jugend-Weltmeisterin 6:11,83 Minuten gerannt. Gesa Krause wurde damals Siebte. Beim Läuferabend ihres Vereins Silvesterlauf Trier war eine der ersten, die Kallabis zu ihrem Erfolg gratulierten. Vor einem Jahr war Krause in 6:10,91 Minuten Weltjahresbestzeit gelaufen. Kallabis sorgte dafür, dass auch 2022 Trier als Veranstaltungsort an der Spitze der globalen Frauen-Rangliste steht.

Die 17-jährige Jolanda Kallabis aus Freiburg (Startnummer 4) stellte beim 21. SWT-Flutlichtmeeting des Vereins Silvesterlauf Trier im Moselstadion einen neuen U-18-Weltrekord über 2000 Meter Hindernis auf. Foto: Holger Teusch

Trotz Unwetterwarnung, Wolkenbruch, Blitz und Donner, die zu Beginn des Läuferabends beim erstmalig durchgeführten Schulstaffel-Wettbewerb um die Oberbürgermeister-Pokale führten, der Läuferabend wurde wie so oft in den vergangenen 20 Jahren wieder zu einem Rekord-Sportfest. Zwar nahmen die 3000-Meter-Läufer die Vorgabe von Tempomacher Seb Anthony von der LG Vulkaneifel nicht an, sich gegenseitig antreibend, lief ein Quartett am Ende aber dennoch unter acht Minuten und damit deutlich schneller als der bisherige Moselstadionrekord des Kenianers Thomas Lotik (8:05,05). Der 10.000-Meter-EM-Achte Nils Voigt suchte mit einem langen Endspurt die Entscheidung. Doch der spurtstarken Niederländer Mhadi Ali Abdi ließ sich nicht abschütteln und siegte in 7:50,94 Minuten 13 Hundertstel vor dem Wattenscheid, dem Belgier Robin Hendrix (7:53,24) und dem Hallen-WM-Achten Maximilian Thorwirth (SFD Düsseldorf/7:57,07).

Anders als geplant verlief auch das 10.000-Meter-Rennen. Filmon Teklebrhan (LAC Freiburg) setzte Samuel Fitwi zu Beginn gehörig unter Druck. Dadurch wurde es für den EM-Neunten von der LG Vulkaneifel nichts mit dem angepeilten schnellen, aber kontrollierten Trainingslauf im Vorfeld der 10-km-DM am kommenden Sonntag in Saarbrücken. Fitwi konnte Teklebrhan zwar auf den letzten beiden Kilometern abschütteln, verbesserte seinen eigenen Meetingrekord aber um gleich 40 Sekunden auf 28:48,50 Minuten. Knapp zwei Wochen nach seinem zehnten Platz bei der 100-km-Weltmeisterschaft lief Alexander Bock (LC Rehlingen) in 30:40,48 Minuten als Dritter persönliche 10.000-Meter-Bestzeit.

Der EM-Neunte Samuel Ftiwi lief über 10.000 Meter Veranstaltungsrekord beim 21. SWT-Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion. Foto: Holger Teusch

Im Rennen der Frauen setzte sich Selma Benfares (LC Rehlingen) in 35:26,01 Minuten gegen die Luxemburgerin Anny Wolter (36:27,90) und die letztjährige Deutsche U18-Vizemeisterin im Crosslauf Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier/36:28,52) durch.

Für Kallabis war das Trierer ihr vorerst letztes Hindernisrennen. Die ab der Altersklasse U 20 international zu laufende 3000-Meter-Distanz sind ihr (noch) zu weit. „Dazu müsste ich im Training zu viele Kilometer laufen“, sagt die Schülerin. Bisher reichten ihr der Tochter von Nina Rosenplänter und dem Europameister von 1998 Damian Kallabis 30 bis 40 wöchentliche Lauf-Kilometer. „Ich konzentriere mich jetzt auch die 800 Meter“, kündigt Jolanda Kallabis an.

Ergebnisse:

Foto: Holger Teusch 81 Bilder Weltrekord im Trierer Moselstadion

Frauen, 2000 m: 1. Eva Dieterich (LT Kassel) 5:55,28 Minuten, 2. Sofia Benfares (LCR) 6:13,27, 3. Lara Predki (Lüneburger SV) 6:31,62, 4. Kerstin Karus (Manderscheid/LG Nordschwarzwald) 6:59,21. W 70: Irmgard Mann (PST) 10:36,10. 10.000 m: 1. Selma Benfares (LCR) 35:26,01 Minuten, 2. Anny Wolter (LUX) 36:27,90, 3. Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier/U 20) 36:28,52, 4. Hannah Geisen (DJK Ochtendung/U 20) 37:27,27, 5. Michelle Bauer (LTS) 38:13,86, 6. Lea Sanwald (Freudenburg/LV Merzig) 39:13,04, 7. Sara Schumacher 42:09,92, 9. Simone Anell 44:29,92, 10. Bernadette Berens (W 40) 44:53,44 (alle LTS). 2000 m Hindernis: 1. Jolanda Kallabis (FT Freiburg/U 18) 6:07,72 Minuten (= U-18-Weltrekord, Weltjahresbestzeit), 2. Alicja Konieczek (Polen) 6:16,32, 3. Virginia Nymbura (Kenia) 6:20,15.

Männer, 3000 m A-Lauf: 1.Mahadi Abdi Ali (Niederlande) 7:50,94 Minuten (= Moselstadionrekord), 2. Nils Voigt (TV Wattenscheid) 7:51,07, 3. Robin Hendrix (Belgien) 7:53,24, 4. Max Thorwirth (SFD Düsseldorf) 7:57,07, 5. Bram Anderiessen (Niederlande) 8:11,87, 6. Jonas Patri (Aachener TG/U 18) 8:34,08, 7. Hamza Hariri (SG Eschweiler/U 20) 8:34,90, 8. Jimmy Keiffer (LUX) 8:39,41. B-Lauf: 1. Yannick Greif (TSV Gormaringen/U 18) 9:01,10 Minuten, 2. Damian Gindorf (PST) 9:16,56, 3. Benjamin Stumm (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal/U 18) 9:20,04, 5. Tim Gierenz (BW/U 18) 9:56,52, 6. Jan Rinnenburger (PST/U 20) 9:59,93, 8. Matusen Kumarathas (PST/U 18) 10:20,47, 9. Benjamin Wacht (TuS Fortuna Saarburg/U 18) 10:20,87, 10. Felix Simon (BW/U 18) 10:26,34, 11. Sebastian Mattern (TGK/U 18) 10:57,10, 12. Günter Willems (SV Neunkirchen-Steinborn/M 55) 10:58,36. M 75: Paul Theißen (SC Bleialf) 17:10,37. 10.000 m: 1. Samuel Fitwi (LGV) 28:48,50 Minuten (= Meetingrekord), 2. Filmon Teklebrhan (LAC Freiburg) 28:59,78, 3. Alexander Bock (LCR) 30:40,,48, 4. Seb Anthony (LGV) 31:15,84, 5. Alexander Nielsen (Dänemark) 31:55,16, 6. Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) 31:56,26, 7. Luc Scheller (LUX) 31:58,15, 8. Yannik Erz (BW) 33:06,96, 9. Jens Roth (Tri Post Trier) 33:25,07, 10. Andre Ramisch (City Sport Trier) 33:25,86, 11. Martin Kasel (Tri Post Trier) 34:50,96, 12. Sascha Troes (Milers Colonia) 34:53,76, 13. Stefan Andoc (City Sport Trier) 34:56,15, 14. Matthias Adams (LTS) 34:57,96.

Mädchen 800 m, U 10: 1. Susie Vandenbussche (TGK) 3:06,46 Minuten, 2. Lia Krahn (Tri Post Trier) 3:08,55, 3. Celine Hennen (TGK) 3:15,17. W 10: Maxine Libens-Thein (LCR) 2:37,10, 2. Emilie Becker (TV Lemberg) 2:49,03, 3. Maya Rockenbach (LLG) 3:06,57. W 11: 1. Lilly Förster (PST) 2:29,54, 2. Emie Vandenbussche (TGK) 2:35,36, 3. Frieda Balles (TV Cochem) 2:44,27. 2000 m, U 14: 1. Julie Vandenbussche (TGK) 7:37,15, 2. Maria Simon (BW) 7:43,61, 3. Lisa Wihl (TuS Mosella Schweich) 7:58,09. U 16: 1. Anna Michels (LGV) 7:19,56, 2. Victoria Vieh (PST) 7:33,01, 3. Johanna Raßkopf (PST) 7:49,42.

Jungen 800 m, U 10: 1. Philipp Enk (LLG) 3:00,36 Minuten, 2. Jakob Steffens (SV Manderscheid) 3:02,87, 3. Lennart Koch (SV Sirzenich) 3:06,68. M 10: 1. Jonathan Leiss (LLG) 2:41,37, 2. Neo Smidt (PST) 2:41,71, 3. Ferdinand Sinkiewiecz (PST) 2:51,54, 4. Matthis König (TSV Pfalzel) 3:00,21, 5. Kolja Herweck (PST) 3:04,97. M 11: 1. Jona Wendling (LLG) 2:55,66, 2. Simon Koch (PST) 2:59,35, 3. Samuel Hartmann (TGK) 3:04,48. 2000 m, U 14: 1. Jonas Löcher (LG Ahrweiler) 6:48,49, 2. Maximilian Lang (TV Plaidt) 6:56,52, 3. Maurice Choppin (TGK) 7:19,95. U 16: 1. Valentin Marquardt (LLG) 6:35,46, 2. Theo Knopp (PST) 6:35,50, 3. Julius Hehn (LG Sieg) 6:52,32, 4. Matey Yanchev (BW) 6:54,10, 6. Theo Knob (PST) 6:56,41, 7. Maximilian Hoppe (TuS Fortuna Saarburg) 6:57,15.

Schulstaffeln (800 m 200 m, 200 m, 800 m), Mädchen: 1. AMG (Moll, Vieh, Stohmann, Schwind) 6:14,10 Minuten, 2. IGS Trier (Raßkopf, Hempfling, Amsha, Mattern) 6:42,21, 3. MPG (Thees, Raithel, Schumacher, Hartmann) 6:56,64. Mixed: 1. MPG (Lindner, Sonnenberg, Ludes, Gräßler) 6:07,39. Jungen: 1. Stefan-Andres-Realschule plus Schweich (Zilgen, Bamler, Denis, Hallmann) 6:03,91, 2. MPG (Huber, Schleyer, Feltes, Drexler) 6:04,16, 3. Realschule plus Konz (Mohammed, Velev, Pauly, Lutz) 6:13,72.

Abkürzungen: AMG = Angela-Merici-Gymnasium Trier, BW = LG Bernkastel-Wittlich, LCR = LC Rehlingen, LGV = LG Vulkaneifel, LLG = LLG Hunsrück, LTS = Lauftreff Schweich, LUX = Luxemburg, MPG = Max-Planck-Gymnasium Trier, PST = Post-Sportverein Trier, TGK = TG Konz

Die Olympia-Fünfte Gesa Krause konnte zwar nicht mit den Frauenlauf-Siegerinnen im Ballon aufsteigen, schrieb beim SWT-Flutlichtmeeting ihres Vereins Silvesterlauf Trier aber massenweise Autogramme. Foto: Holger Teusch