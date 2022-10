Marathon : Aus der Region Trier schnell in München

Der Trierer Andre Ramisch (hier beim Firmenlauf in der Moselmetropole) schaffte beim München-Marathon den Sprung unter die 2:40-Stunden-Marke. Foto: Holger Teusch

München/Mallorca Der Trierer Andre Ramisch unterbietet beim München-Marathon die 2:40-Stunden-Marke und die Schweicher Halbmarathonläuferinnen rennen flotte Zeiten.

Der Kenianer Philimon Kiptoo Kipchumba hat nach mehr als zwei Jahrzehnten mit seiner Siegerzeit von 2:07:28 Stunden den München-Marathon wieder zurück auf die internationale Bühne gebracht. Als Viertplatzierter setzte sich Sebastian Hendel (LG Braunschweig) bei seinem Debüt über 42,195 Kilometer mit 2:10:37 Stunden an die dritte Stelle der deutschen Jahresbestenliste. Der zweimalige Jugendsieger beim Trierer Silvesterlauf (2012/13) meldete damit seine Ambitionen auf ein Olympiaticket für Paris 2024 an, das auch Samuel Fitwi im Visier hat.

Im Münchener Olympiastadion, wo von der LG Vulkaneifel vor knapp zwei Monaten bei den Europameisterschaften 10.000-Meter-Neunter wurde, lief unter insgesamt mehr 18.000 Läufern der Trierer Andre Ramisch am vergangenen Sonntag nach 2:38:01 Stunden als 20. Marathonläufer ein. Markus Wolff vom LT Schweich (LTS), der im Frühjahr beim Wien-Marathon als 21. Läufer eines Vereins der Region Trier die 2:30-Stunden-Schallmauer unterbot, kam fünf Plätze dahinter in 2:40:40 Stunden ins Ziel.

Extra Triererin gewinnt in Graz Pia von Keutz taucht nicht mehr oft in den Lauf-Ergebnislisten auf, aber wenn die aus Trier stammende Sportlerin an der Startlinie steht, darf man ein gutes Resultat erwarten. Sieben Tage vor ihrem 30. Geburtstag gewann die ehemalige Gewinnerin der Jugendwertung beim Diekircher Eurocross den Graz-Marathon. Von Keutz verbesserte dabei ihre persönliche Bestzeit um sieben Sekunden auf 2:57:05 Stunden.

Auf der Halbmarathon-Distanz (21,1 Kilometer) schaffte seine Vereinskameradin Marina Wierz in 1:25:25 Stunden als Neuntplazierte beim Sieg der Bremerin Carolin Kirtzel (1:14:40 Stunden) den Sprung unter die besten Zehn (2. W 30). Ihre Teamkollegin Isabel Schönhofen belegte in 1:27:42 Stunden den 15. Platz (4. W 30). Die gleiche Platzierung behält sie in der „ewigen“ Bezirksbestenliste, nun eine Sekunde vor Wierz. Sara Schumacher komplettierte als 49. in 1:36:28 Stunden das gute Schweicher Mannschaftsergebnis. Das Trio blieb mit in der Summe 4:29:35 Stunden nur vier Minuten über dem 22 Jahre alten Team-Bezirksrekord von Spiridon Hochwald (4:25:25). Zudem liefen mit Maelynn Dussaucy (1:37:55) und Katja Leis (1:39:23 Stunden, 5. W 45) zwei weitere LTS-Läuferin Zeiten im zweistelligen Minuten-Bereich.

Die Schweicher Läufer waren in München so gut vertreten, weil der Laufclub aus der Stefan-Andres-Stadt seinen Vereins-Jahresausflug in die Bayern-Metropole unternahm. Nur Michelle Bauer behielt ihre Tradition bei und startete beim Halbmarathon auf Mallorca. Als beste Deutsche verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit auf 1:24:26 Stunden und verpasste einen Podestplatz um lediglich zehn Sekunden.