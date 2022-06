Eifelmarathon : Ausdauernde Frauen stellen Männer in den Schatten (Fotos folgen)

Waxweiler Der Eifelmarathon-Traillauf über 28 Kilometer kam bei seiner Premiere am vergangenen Sonntag direkt gut an. Die deutsch-französische Freundschaft bescherte der von den Läufern des Eifelkreises Bitburg-Prüm gemeinsam gestemmten Veranstaltung zwei Zehn-Kilometer-Streckenrekorde.

Der Eifelmarathon ist beliebt, die Läufer haben sich in den vergangenen beiden Jahren solidarisch mit den Organisatoren gezeigt, aber einen Teilnehmerrekord gab es bei der 23. Auflage am zweiten Juni-Sonntag trotz rund 800 Namen in der Meldeliste nicht. Der Grund: Kaum ein angemeldeter Ausdauersportler hat sein Startgeld in den vergangenen beiden Jahren, als der Eifelmarathon wegen der Corona-Pandemie ausfiel, zurück verlangt. Deren Anmeldung wurde auf dieses Jahr übertragen. Aber vielen passte der diesjährige Termin offensichtlich nicht ins Programm. Als Teilnehmerrekord stehen weiterhin die 555 Läufer im Ziel vor sieben Jahren in der Statistik. Diesmal waren es 439 in den Hauptwettbewerben. Dazu kamen noch 72 Kinder im Benefiz-Staffellauf.