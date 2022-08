Leichtathletik : Beim Bitburger Stadtlauf bleibt niemand auf der Strecke

Laufend Spaß haben steht für viele Teilnehmer des Bitburger Stadtlaufs im Vordergrund - ob nun in der Innenstadt oder wegen der Bauarbeiten mit Start und Ziel an der Sportschule. Foto: Holger Teusch

Bitburg Wegen der Bauarbeiten in der Bitburger Innenstadt muss der Stadtlauf am 11. September zum zweiten Mal am Stadtrand mit Start und Ziel an der Sportschule stattfinden.

Der weite Blick über die Mittelgebirgslandschaft bei Bitburg statt die Straßen im Zentrum der Eifelstadt erwartet die Teilnehmer des 28. Bitburger Stadtlaufs am Sonntag, 11. September. Wegen der Bauarbeiten in der Kölner Straße findet die vor der Pandemie mit mehr als 700 Teilnehmern im Ziel größte Laufveranstaltung im Eifelkreis Bitburg-Prüm wie bereits 2021 wieder mit Start und Ziel auf dem Gelände der Sportschule in der Nähe des Flugplatzes Bitburg statt. Schon allein wegen des Veranstaltungsnamens wolle man aber so schnell wie möglich wieder auf dem Innenstadtparcours zurück, sagt Helmut Dimmer vom Organisationsteam. Die Bedingungen an der Sportschule und auf den angrenzenden Wegen sind aber gut und man ist dankbar für die gegebenen Möglichkeiten.

Denn mit der Laufveranstaltung wollen die sogenannten Eifelläufer, die Aktiven-Abteilung des Vereins Eifelmarathon, nicht nur allgemein und gerade nach dem Corona-Stillstand der vergangenen beiden Jahre zur Bewegung animieren. Seit der Premiere 1994 steht beim Bitburger Stadtlauf der Inklusionsgedanke im Mittelpunkt. Auf allen Strecken sich Menschen mit Beeinträchtigung (unabhängig vom Alter) nicht nur zugelassen, sondern ausdrücklich willkommen. Weder zurückgelegte Distanz noch Zeit stehen dabei im Vordergrund, sondern der Gedanke, jeden mit seinen jeweiligen Möglichkeiten mitmachen zu lassen und beim gemeinsamen Sport Spaß zu haben. „Wir reden nicht von Inklusion, sondern wir leben laufend die Inklusion. Die Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigungen an unserem integrativen Stadtlauf ist nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht“, schreibt Organisationsleiterin Nicole Lautwein in ihrem Teilnahmeaufruf. Das Motto: Beim Bitburger Stadtlauf bleibt niemand auf der Strecke!

Info 28. Bitburger Stadtlauf Termin: Sonntag, 11. September Start/Ziel: Sportschule Bitburg, Flugplatzstraße 1 Wettbewerbe und Zeitplan: 10.00 Uhr Wagner Irrel Bambinilauf (Jahrgänge 2015 und jünger, 250 Meter) 10.10 Uhr Bergfest-Wanderschuh-Walking (5,3 km) 10.15 Uhr Bit-Reha Schüler- und Buddy-Lauf (Jahrgänge 2007-14, 1 km) 10.35 Uhr Weiler-Bau Jedermann- und Jugendlauf (Jahrgänge 2009 und älter, 5 km) 11.30 Uhr Bitburger-0,0%-Hauptlauf (10 km) Online-Anmeldung bis 8. September, 12 Uhr: www.chiplauf.de, Nachmeldung vor Ort am 11.9. bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start gegen Zusatzgebühr (2 Euro) Internet: www.stadtlauf-bitburg.de

Der sogenannten Buddy-Lauf über einen Kilometer ist eine weitere Besonderheit. Schüler (in der Vergangenheit war das Bitburger St. Willibrod Gymnasium stark vertreten) begleiten Gleichaltrige mit Beeinträchtigung von der St. Martin Förderschule laufend, gehend, oder als zusätzlichen Antrieb am Rollstuhl. Weil das neue Schuljahr so spät beginnt, ist die Organisation dieser Aktion nicht ganz einfach, sagt Helmut Dimmer von der Eifelläufern. Nachdem das gemeinsame Training von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausgefallen war, ist ein Neustart geplant. Am kommenden Donnerstag (8.9.) ist von den Eifelläufern gemeinsam mit der BSG „Gemeinsam aktiv“ eine Übungsstunde in Vorbereitung auf den Stadtlauf geplant.

