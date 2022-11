Traillauf : Gejagd von Olympiasieger Dieter Baumann

Michael Comes vom TuS Bengel konnte beim Adventstrail in Argenthal im Hunsrück seinen Vorsprung vor Olympiasieger Dieter Baumann behaupten. Foto: Holger Teusch

Argenthal Eine besondere Wertung macht seit 2016 den Adventstrail in Argenthal im Hunsrück besonders für Seniorenläufer interessant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Ob Michael Comes den Atem von Olympiasieger Dieter Baumann im Nacken gespürt hat, verrät der 41-Jährige nicht. Beim Adventstrail in Argenthal im Hunsrück war der 5000-Meter-Goldmedaillengewinner von 1992 am vergangenen Sonntag der prominenteste unter mehr als 500 Startern.

Comes lag vor Baumann. Zumindest auf dem Teil des Waldlaufparcours über Stock und Stein, der für die 17,6-Kilometer- und 11,8-Kilometer-Distanz identisch ist. Denn Baumann lief die Mittel-, Comes die 15 Minuten früher gestartete Langstrecke. So hatte der Olympiasiege keine Chance, den Läufer vom TuS Bengel einzuholen.