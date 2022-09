Inklusive Sportveranstaltung : In Bitburg läuft's für alle! (Fotos)

Bitburg Mit dem Bitburger Stadtlauf sind bei den Laufveranstaltungen der Region in diesem Jahr schon mehr Teilnehmer gezählt worden, als im gesamten Jahr 2021. Gina Breuer von der TG Konz und Moritz Beinlich von der LG Rhein-Wied gewinnen Hauptlauf über zehn Kilometer.

Die Laufszene, ob in der Region Trier oder deutschlandweit, hat die Corona-Krise noch nicht überstanden. Aber mit der 28. Auflage des Stadtlaufs von Bitburg zeigt sich ein Silberstreif am Horizont. Die von den Eifelläufern im Verein Eifelmarathon organisierte Veranstaltung verzeichnete ein 25-prozentiges Teilnehmerplus. Dank der in Bitburg im Ziel registrierten 561 Läufern wird damit in diesem Jahr die 9000-Teilnehmer-Marke bei Laufveranstaltungen in der Region übertroffen. 2020 und 2021 liefen Corona-bedingt im gesamten Jahr nicht so viele mit.