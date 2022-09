Leichtathletik : Beinaherekord und Senioren-DM-Qualifikationen

Nach dem Gewinn von DM-Bronze bei den Deutschen U-16-Meisterschaften kam die Wittlicher Nachwuchsleichtathletin Mara Sophie Schmitz beim Ferienabendsportfest in Rehlingen mit 44,99 Sekunden bis auf zwei Zehntel an den mehr als 20 Jahre alten Rheinlandrekord über 300 Meter Hürden heran. Foto: Holger Teusch

Rehlingen/Urmitz Mara Sophie Schmitz aus Wittlich verfehlt den W-15-Rheinlandrekord über 300 Meter Hürden nur knapp. Seniorinnen des PST Trier erfüllen Normen für die Deutschen Seniorenmeisterschaften.

Erstmals unter 45 Sekunden und nur um zwei Zehntel am alten Rheinlandrekord für 15-Jährige über 300 Meter Hürden lief Mara Sophie Schmitz beim Ferienabendsportfest in Rehlingen. Die DM-Bronzemedaillengewinnerin der Altersklasse W 15 aus Wittlich, die für die LG Idar-Oberstein startet, verpasste am Dienstagabend die 22 Jahre alte Verbandsbestmarke von 49,79 Sekunden in 44,99 Sekunden nur knapp. Flott unterwegs waren im Saarland auch Mara Sophie Schmitz' ein Jahr ältere Schwester Mia Louisa mit 27,22 Sekunden über 200 Meter und Julia Greif vom TuS Fortuna Saarburg mit 13,14 Sekunden über 100 Meter. Über 3000 Meter siegte Lea Sanwald aus Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) in 11:05,67 Minuten.