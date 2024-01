Silvesterlauf in Trier Belgischer Doppelsieg und Traum-Comeback

„Mit der Zeit bin ich absolut zufrieden, das ist eine Verbesserung von fast 20 Sekunden, und normalerweise ist man mit der Zeit weiter vorne. Ich hatte mir von der Platzierung etwas mehr erhofft. Es war aber ein supercooles Gefühl, in diesem tollen Feld eine solche Zeit zu laufen“, sagte Krause, die sich explizit bei den Zuschauern für eine „richtig tolle Stimmung“ bedankte. „Jetzt feierte ich erst mal Silvester mit der Familie, dann geht es gleich ins nächste Trainingslager mit Blick auf Olympia“, sagte die Läuferin vom gastgebenden Silvesterlauf Trier e. V. Ihre künftige Mannschaftskameradin Olivia Gürth (U23-Europameisterin und WM-Finalistin über 3000 Meter Hindernis) lag 14 Sekunden hinter Krause auf Rang sieben. Nach der „mehr als geglückten Standortbestimmung“ ist Krauses großes Ziel ihre vierte Olympiateilnahme in Paris: „Jetzt will ich ordentlich trainieren, die Norm abhaken und in Paris auch in den Endlauf kommen“, sagt die zweifache 3000-Meter-Hindernis-Europameisterin, die in Tokio Olympiafünfte gewesen war.