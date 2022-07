Leichtathletik : Althoff fordert Seriensieger Ewen heraus

Seriensieger Oliver Ewen vom PST Trier (Startnummer 101) bekommt beim achten Kondelwaldlauf in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) starke Konkurrenz von Benedikt Althoff (Startnummer 147), der das Fünf-Kilometer-Rennen der Veranstaltung im Alftal als Jugendlicher dreimal gewinnen konnte, aber wie 2017 Ewen nie besiegen konnte. Foto: Holger Teusch

Bengel Beim achten Kondelwaldlauf in Bengel bekommt der dreimalige Doppelsieger Oliver Ewen vom PST Trier Konkurrenz vom Gewinner des Kröver Mitternachtslaufs.

Mit zwei Jahren Anlauf kann sich Oliver Ewen am ersten Juli-Samstag (2. Juli) beim achten Kondelwaldlauf seinen vierten Doppelsieg über fünf und zehn Kilometer sichern. Der 38-Jährige vom PST Trier hatte die Rennen in den drei Jahren vor der Pandemie dominiert. Nachdem die Rennen mit Start und Ziel auf dem Sportplatz von Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) wegen der Corona-Beschränkungen in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen sind, haben aber jüngere Läufer wieder aufgeholt.