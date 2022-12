Leichtathletik : Erst Silvesterlauf-Debüt, dann Silvesterläufer

Ist in Trier und im Moselstadion angekommen, startet am Sonntag (11.12.) bei der Crosslauf-Europameisterschaft und ab 2023 für den Verein Silvesterlauf Trier: der deutsche Jugendmeister Benjamin Dern. Foto: Holger Teusch

Trier Der Trierer Student Benjamin Dern startet am Sonntag im deutschen U-20-Juniorenteam bei den Crosslauf-Europameisterschaften in Italien. Am 31. Dezember gibt der Spross einer Trierer Läuferfamilie sein Debüt beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier. Ab 2023 startet er für den Ausrichterverein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Mit Benjamin Dern einen Termin zu vereinbaren ist gar nicht so einfach. „Ich mag es, wenn ich viel zu tun habe“, erzählt der 19-Jährige. Seit Oktober lebt der zweimalige Deutsche Jugendmeister in Trier. Im Studierenden-Wohnheim Martinskloster wohnt er zentral, um schnell an der Hochschule und beim Training Moselstadion, im Weißhauswald oder an der Mosel zu sein. In der Vorbereitungszeit im Winter kann da auch gut und gerne eine dreistellige Zahl an Laufkilometern pro Woche zusammenkommen. Dann ist es auch für den energiegeladenen Schlacks manchmal nicht ganz einfach, das Studium (Wirtschaftsingenieur) und den Sport unter einen Hut zu bekommen. „Wenn man zweimal am Tag trainiert ist das nicht nur die Zeit, sondern auch die Energie, die man investiert“, erklärt Dern. Nach einem harten Intervalltraining ist die Konzentration aufs Studium dann manchmal auch für ihn nicht ganz einfach. Aber alles machbar, glaubt er.

„Ich fühle mich superwohl“, sagt Dern nach knapp einem Vierteljahr in Trier. So wohl, dass der aus Elchweiler bei Birkenfeld stammende Läufer im neuen Jahr vom LAZ Birkenfeld zum Verein Silvesterlauf Trier wechselt. „Ich bin mit meinem alten Verein nicht unzufrieden“, betont Dern. Das gilt auch für seinen bisherigen Trainer Erik Schmidt. „Aber ab einem gewissen Punkt muss man etwas Neues wagen.“

Benjamin Dern (links, 149) belegte gleich bei seinem ersten Bahnrennen in Trier mit einer Spitzenzeit über 2000 Meter den zweiten Platz hinter Raphael Jüris (Ahrweiler, Mitte) und vor Simon Quint (rechts). Foto: Holger Teusch

Entweder … oder …? Benjamin Dern Schokolade oder Gummibärchen? Dern: Schokolade Bier oder Wein? Dern (überlegt lange): Bier Berge oder Meer? Dern: Berge Stadt oder Land? Dern: Land Klassik oder Techno? Dern (spielt Klavier): Klassik Hund oder Katze? Dern: Katze

Neu ist das Stichwort. Denn obwohl Dern 2021 über 5000 Meter und 2022 über 3000 Meter nationale U-20-Titel gewann, ist er noch verhältnismäßig neu im Laufzirkus. Sein erstes Bahnrennen war im September 2018 das SWT-Flutlichtmeeting. Im 2000-Meter-Nachwuchsrennen musste sich der damals 15-Jährige in 6:17,42 Minuten Raphael Jüris (6:17,06) knapp geschlagen geben und verwies in einem Herzschlagfinale den jetzigen PST-Trier-Läufer Simon Quint (6:18,02, damals Wittlicher TV) knapp auf den dritten Platz. „Ich war deutlich schneller, als ich erwartet hatte. Das hat gezeigt, dass da noch mehr drin sein sollte“, erinnert sich Dern. Der Läuferabend in Trier war das Startsignal für seine Sportkarriere.

Dabei könnte man meinen, Benjamin Derns Weg zum Läufer wäre vorgezeichnet. Onkel Gernot startete zu Beginn der 1990er-Jahre unter anderem für den TV Germania Trier, lief 10.000 Meter in 30:48,89 Minuten und wuchs mit seinen Brüdern Volker und Harald in der Moselmetropole auf. Benjamin ist das zweitjüngste Kind (eine jüngere und eine ältere Schwester, zwei ältere Brüder) von Hendrikje und Volker Dern. Auch Großvater Horst-Detlef war Läufer. Am Wochenende ist Benjamin meist in Elchweiler, dem Treffpunkt der Großfamilie, und trainiert auf den bekannten Wegen, da, wo er als Kind seinem Vater bei dessen Trainingsläufen begleitet hatte. Das ein oder andere Crossrennen der Nahe-Serie lief er mit. Aber obwohl Bewegung in der Natur bei den Derns zum Alltag gehörten, im Verein oder gar wettkampfmäßig betrieb Benjamin Dern kaum Sport. „Ich habe als Kind mal Karate gemacht. Aber nur kurz“, erzählt er.

Erst unter LAZ-Trainer Erik Schmidt zeigte sich aber schnell Derns Ausdauertalent Der Jugend-DM-Sieg 2021 kam aus Derns Sicht aber mit einem Jahr Verspätung: „Ich wollte schon 2020 gewinnen, war auf gutem Kurs, aber dann wurde ich krank.“ Sein spektakulärer Start-Ziel-Sieg vor 15 Monaten in Rostock ist für ihn sein bisher vielleicht bestes Rennen. Die Kunst des Laufens! Wenn es gelingt, die antrainierten Fähigkeiten wirklich auf die Bahn zu bringen. Wenn physisch und mental alles zusammenpasst. „Das bekommt man bei Weitem nicht bei jedem Rennen hin“, sagt er.

Vielleicht löst nun das U-20-Junioren-Rennen bei der Crosslauf-Europameisterschaft am Sonntag (11.12.) bei Turin das DM-Rennen von 2021 ab. „Ich weiß jetzt mehr, worauf es ankommt, und bin noch stärker als letztes Jahr“, spricht Dern, der vor einem Jahr in Dublin den 20. Platz belegte, von seinen Erfahrungen beim EM-Debüt (20. Platz): „Die Positionen, die man beim Start verliert, muss man sich mit doppeltem Kraftaufwand zurückkämpfen.“

Sparkassen Invitational Hillesheim Foto: Holger Teusch