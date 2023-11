Deutscher Meister Benjamin Dern Im Labyrinth EM-Ticket souverän gesichert

Die Generalprobe in Pforzheim versemmelt, aber als es drauf ankam, war Benjamin Dern ganz auf der Höhe. Der 20-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier gewann am Samstag in Perl souverän und kontrolliert den nationalen U-23-Titel und führt damit das deutsche Juniorenteam bei der Crosslauf-Europameisterschaft in Brüssel am 10. Dezember an.