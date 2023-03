Crosslauf : Dern und Koch gewinnen Cross-Premiere

Schwollen Cross-EM-Teilnehmer vom Verein Silvesterlauf Trier und ehemaliger Rheinlandmeister Ausdauerteam Morbach siegen in Schwollen.

Sich als Allererste in die Siegerliste einer Laufveranstaltung einzutragen, ist schon etwas Besonders. Benjamin Dern und Thomas Koch ist das bei der Premiere des Crosslaufs in Schwollen im Hunsrück gelungen. Der 19 Jahre alte Cross-Europameisterschaftsteilnehmer vom Verein Silvesterlauf Trier gewann auf der 4,2 Kilometer langen Mitteldistanz in 15:59 Minuten überlegen vor dem Mainzer Maurice Machwirth (17:22). Koch siegte auf der doppelt so langen Strecke. Der ehemalige 5000-Meter-Rheinlandmeister vom Ausdauerteam Morbach hatte nach 40:52 Minuten knapp einer Minute Vorsprung auf Jörg Fritsch (VfL Algenrodt/41:48). In den Altersklassen kamen mit Helena Gouverneur (W 14) und Doris Weber (W 60) vom TV Hermeskeil, Annika Pfeiffer (W 40) und Hermann Barten (M 65) vom LT Büdlich-Breit-Neurath sowie Irene Klas-Gundel (W 70) von der LG Meulenwald Föhren fünf weitere Premierensieger aus der Region Trier.