Sportler der Woche „Ich bin professioneller geworden!“ – Der Deutsche U23-Cross-Meister Benjamin Dern hat noch viel vor

Aller guten Dinge sind drei – oder doch eher vier? Bei seiner dritten Teilnahme an den Crosslauf-Europameisterschaften am Sonntag (10. Dezember, Start 14.05 Uhr, hier geht es zum Livestream) jedenfalls rechnet Benjamin Dern noch nicht mit dem großen Durchbruch. „Es ist schwer, sich eine Platzierung vorzunehmen“, sagt der 20-Jährige mit der Erfahrung seiner beiden ersten EM-Teilnahmen. Das Ziel des Schützlings von Trainer Yannik Duppich in Brüssel ist es, ein gutes Rennen abzuliefern, alles rauszuholen, was geht. „Nächstes Jahr kann ich dann vielleicht auf einen vorderen Platz rechnen“, sagt Dern.