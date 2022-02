Landschaftslauf : Bergab- gewinnt vor Bergaufläufer

Bekond 115 Läufer erreichten bei der ersten Laufveranstaltung des Jahres in der Region Trier in Bekond das Ziel. Entschieden wurde das Zwölf-Kilometer-Rennen auf dem bergab führenden Rückweg vom Zitronenkrämerkreuz auf den Moselhöhen.

Die Sonne brach am Sonntagvormittag durch den Nebel im Moseltal und in den Weinbergen zwischen Ensch und Bekond strahlten mehr als 100 Läufer mit dem Zentralgestirn um die Wette. Der Zitronenkrämerlauf in Bekond war zwar (wie schon vor der Pandemie gewohnt) ein kleiner, aber stimmungsvoller Auftakt ins Volkslaufjahr in der Region Trier. Kompaktes Programm (nur ein Start), keine Rahmenwettbewerbe zwei landschaftlich schöne, aber anspruchsvolle Strecken und das alles unter der Ägide von Kaspar Portz familiär organisiert, der Bekonder Lauf liefert als erste Veranstaltung im Jahr traditionell ursprüngliches Volkslauf-Flair ohne Schnickschnack.