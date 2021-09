Leichtathletik : Berglauf-Neustart

Lokalmatador Michael Comes (LG Bernkastel-Wittlich) gehört bei den Rheinlandmeisterschaften im Berglauf in Bengel zum Kreis der Titelanwärter. Foto: Holger Teusch

Bengel In Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden am Sonntag (3.10.) die Rheinlandmeister auf einer 8,3 Kilometer langen und 328 Höhenmeter aufweisenden Strecke gesucht.

Kann Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren seinen Titelgewinn von 2014 wiederholen, gewinnt Abraham Wirtz nach 2016 mit der Mannschaft des PST Trier jetzt auch in der Einzelwertung oder gibt es am Tag der Deutschen Einheit einen lachenden Dritten? Rund 60 Läufer bewerben sich erstmals seit 2017 am 3. Oktober in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) wieder um die Rheinlandmeistertitel im Berglauf. Als lachender Dritter kommt auch Phil Lembach von der LG Rhein-Wied infrage. Die besten Streckenkenntnisse hat ohne Zweifel der in Bengel lebende Ultramarathon- und Trailläufer Michael Comes (LG Bernkastel-Wittlich) als Lokalmatador.