Berlin-Marathon Samuel Fitwi aus Trier verpasst Olympia-Norm - der Grund ist eine geklaute Flasche

Samuel Fitwi fühlt sich wohl auf den Straßen der Hauptstadt. „Berlin ist einfach besonders! So viele Leute links und rechts an der Strecke und das von Anfang bis Ende, das pusht“, sagt er. Das galt beim Berlin-Marathon auch für seinen Namensvetter Samuel Russom. Der wie Fitwi aus Eritrea stammende Läufer, der nun in Schweden lebt, ließ sich derart von der Zuschauermenge antreiben, dass er vor Fitwi die Verpflegungsstationen erreicht - und nach der für die Spitzenläufer vorgesehenen Flasche mit der Aufschrift Samuel griff. Der richtige Samuel (Fitwi) musste sich mit dem für alle 47.912 gestarteten Läufer gereichten Wasser und Iso-Getränken begnügen. Noch vor der 30-Kilometer-Marke überholte Samuel Fitwi allerdings den Flaschen-Dieb und wies ihn kurz, aber energisch in der eritreischen Landessprache zurecht, erzählt Fitwi-Trainer Yannik Duppich.