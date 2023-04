Höchstgelegener Straßenlauf der Region Er organisiert lieber statt mitzulaufen

Am übernächsten Samstag (22. April) wird Bernd Schmidt wieder „nur“ sehen, wie die Läufer am Hermeskeiler Bahnhofsvorplatz loslaufen und ankommen. Was auf den bis zu zehn Kilometern (je nach Alter und Rennen) dazwischen passiert, lässt sich der 68-Jährige bei der Siegerehrung des Teba-Radweglaufs erklären. Dabei ist Schmidt vielleicht derjenige, der den Parcours über den Ruwer-Hochwald-Radweg am besten kennt. „Ich kenne da jeden Stein“, erzählt er lachend. Wenn er früher für den Berlin-Marathon trainiert hat, war die zum Radweg umgebaute ehemalige Eisenbahnstrecke, die auch im Hochwald ohne große Steigungen auskommt, sein bevorzugtes Trainingsrevier.