Leichtathletik : Kreismeisterschaften trotz Baustelle

Sprint an der Tribünenbaustelle im Wittlicher Sportzentrum entlang: Peter Ehlen vom SFG Bernkastel-Kues (Startnummer 27) war in 12,21 Sekunden der Schnellste über 100 Meter. Foto: Holger Teusch

Wittlich Fünf Dreifachsieger gab es bei den Bernkastel-Wittlicher Leichtathletik-Titelkämpfen der Zehn- bis 19-Jährigen.

Ob es die starke Sonneneinstrahlung oder doch der zwar angenehm empfundene, aber den Sprintern ins Gesicht wehende Wind der Grund war, Wolfgang Baum war mit den Zeiten über 75 Meter und 100 Meter nicht zufrieden. Peter Ehlen in 12,21 Sekunden und Sophia Berg in 13,40 Sekunden die Schnellsten. Stark auch die 13,60 Sekunden von W-15-Titelträgerin Seraphina Schaefer und die 13,70 Sekunden der 14-jährigen Anna Diewald. Über 75 Meter blieb M-13-Dreifachsieger Jonas Schnitzius (alle SFG Bernkastel-Kues, außerdem Erster im Weitsprung und Kugelstoßen) in 9,78 Sekunden als Einziger im einstelligen Sekundenbereich. Bei den Mädchen war die 13-jährige Mia Louisa Schmitz vom Wittlicher TV (WTV) mit 10,51 Sekunden die Schnellste. Eng zu ging es bei den Zwölfjährigen. Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich, die außerdem den Hoch- und Weitsprung ihrer Altersklasse gewann, setzte sich mit 10,75 Sekunden mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung gegen Amelie Lautwein (SFG/10,76) und Mila Derber vom PSV Wengerohr (10,77) durch.