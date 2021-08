Markt Schwaben : Bessere Platzierung nur mit Rekord möglich

Nachwuchs-Leichtathletin Mara Sophie Schmitz (hier beim Walfried-Heinz-Sportfest in Konz) stellte bei den Deutschen U-16-Meisterschaften in drei von fünf Disziplinen, darunter im Hürdenlauf, persönliche Bestleistungen auf. Foto: Holger Teusch

Markt Schwaben Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich belegt den sechsten Platz bei den Deutschen U-16-Meisterschaften im Blockwettkampf.

Dabei erzielte der Schützling von Trainer Jörg Klein im bayerischen Markt Schwaben über 80 Meter Hürden mit 12,77 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Damit blieb Servatius erstmals unter 13 Sekunden, was seit Beginn dieser Statistik nach dem Zweiten Weltkrieg erst einem Dutzend 14-Jährigen aus Vereinen der Region Trier gelungen ist. Gegenüber ihrem Rekord-Mehrkampf im Juni (13,55) war Servatius fast eine Sekunde schneller. Die Hürdenleistung brachte gut 50 Punkte mehr aufs Konto. Doch im 100-Meter-Sprint (13,20 Sekunden), Weit- (4,78 Meter) und Hochsprung (1,46 Meter) sowie mit dem 400-Gramm-Speer (28,97 Meter) kam Servatius nicht ganz an ihre Qualifikationsleistungen heran.

Das gelang auch Mara Sophie Schmitz nicht ganz. Die für die LG Idar-Oberstein startende 14-Jährige aus Wittlich belegte im Blockwettkampf Lauf mit 2388 Punkten den achten Platz. Schmitz stellte über 80 Meter Hürden in 12,98 Sekunden, mit 13,30 Sekunden über 100 Meter und 7:34,09 Minuten über 2000 Meter sogar drei persönliche Bestleistungen in den Einzeldisziplinen auf. Mit nur 25 Meter im Ballwurf (200 Gramm) und 4,50 Meter im Weitsprung verlor sie gegenüber ihrem besten Fünfkampf aber rund 100 Punkte, so dass sie in der Summe 36 weniger sammelte.