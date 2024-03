PST-Leichtathleten gehören zu den Besten So viele Bestennadeln wie seit Jahrzehnten nicht mehr

So leistungsstark wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr (so weit geht die Verbandsstatistik zurück) waren die Leichtathleten des Post-Sportvereins Trier (PST) 2023. Das belegt die Zahl von 26 Bestennadeln des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), die Abteilungsleiter Günter Heidle am Montagabend bei der Präsentation der Jahresbilanz an Sportler vergeben konnte. Die Athleten erzielten in der vergangenen Saison in ihren Disziplinen und Altersklassen Top-30-Leistungen in Deutschland.