Leichtathletik : Bestleistung im Saarland zum Wiedereinstieg

Die 17-jährige Leonie Elmer von der TG Konz verbesserte sich beim Läuferabend des LC Rehlingen über 400 Meter auf 1:02,07 Minuten. Foto: Holger Teusch

Rehlingen In Rehlingen verbesserte Karl-Hans Riehm vom TV Germania Trier vor 45 Jahren in einem denkwürdigen Wettkampf dreimal den bestehenden Weltrekord im Hammerwurf. Im Corona-Sommer 2020 ist das Bungert-Stadion an der Saar für einige Leichtathleten der Region Trier die ersten Anlaufstelle bei der Rückkehr in den Wettkampfmodus.

Beim Sportfest am Dienstagabend blieb der studienbedingt für den 1. FC Kaiserslautern startende Konzer Michael Strupp dabei im Weitsprung mit 6,30 Metern nur neun Zentimeter unter seinem fünf Jahre alten persönlichen Rekord. Diese Weite erzielte der 23-Jährige im vierten und letzten Versuch. Um den zeitlichen Ablauf zu straffen, mussten die Sportler auf zwei der sonst üblichen Anläufe verzichten.