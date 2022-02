Spendenaktion : Bewegung hilft, mit Bewegung helfen

Waltraud Holper von der LG Pronsfeld-Lünebach organisiert zusammen mit Frank Denter eine sechswöchige Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Foto: Holger Teusch

Pronsfeld/Lünebach In der Eifel und besonders im Ahrtal kämpfen weiterhin Flutopfer um ihre Existenz. Den im Frühling aufkommenden Bewegungsdrang der Menschen möchten Waltraud Holper und Frank Denter für eine Spendenaktion nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Den Opfern der Flutkatastrophe im vergangenen Juli mit einer Benefizaktion zu helfen, diesen Gedanken verfolgt Waltraud Holper bereits seit der Schreckensnacht. „Als meine Freundin mir berichtet hat, wie sie die Flutnacht erlebt hat, lief es mir kalt den Rücken hinab“, erzählt sie. „Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie es ist kein Zuhause mehr zu haben oder ständig Angst zu haben, dass ich mein Zuhause nicht mehr halten kann oder dass es erneut überflutet werden kann.“

Als Holper vor wenigen Wochen mit einer Möbelspende an die Ahr fuhr, reifte ihr Plan, auch mehr als ein halbes Jahr nach der Katastrophe eine Spendenaktion anzustoßen. Denn auch nach den vielen Hilfsaktionen im Sommer und Herbst ist Unterstützung der Betroffenen immer noch nötig, sagt die 54-Jährige. „Die Soforthilfe war schnell für das dringend Notwendigste aufgebraucht“, berichtet Holper. Vor allem angesichts der hohen Energiepreise. Um die Bundeshilfe zu bekommen, musste ein 25-seitiger Antrag ausgefüllt werden - und Bearbeitung und Auszahlung dauern. „Das Geld wird aber jetzt gebraucht, denn Rechnungen müssen bezahlt werden. Dabei sind Menschen betroffen, die ihr Haus noch am abzahlen waren und jetzt weitere enorme Kosten durch die Überschwemmung tragen müssen, um es wieder in Stand zu setzen“, hat Holper erfahren.

Beispiel: Einer jungen Familie mit zwei Kindern entstand bei der Überflutung von Keller und Erdgeschoss ihres noch nicht abbezahlten Hauses ein Schaden in Höhe von 290 000 Euro. Versicherungsschutz bestand keiner.

Um zu helfen und das Leid der Flutopfer an der Ahr, aber auch in anderen Teilen der Eifel wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken, will Lauftherapeutin Holper ihre Passion für Sport und Bewegung nutzen. Gerade mit den länger werdenden Tagen im Frühjahr treibt es viele Menschen nach draußen. Bewegung hilft gesund zu bleiben, weiß Holper. Wenn man mit seinem Fitnessprogramm auch noch anderen helfen kann, ist das ein zusätzlicher Motivationsfaktor.

Als Mitglied der LG Pronsfeld-Lünebach stellte Holper ihre Gedanken im Vorstand des Vereins vor. Daraus reifte ein Plan für eine zur Bewegung motivierende Hilfsaktion. Die Idee: Pro 30 Minuten Bewegung, ob nun laufen, wandern, Fußball spielen, Spazieren gehen oder andere Fitness-Sportarten, legen die Teilnehmer einen bestimmten Betrag fest. Start der Aktion ist am 2. März. Ende nach gut sechs Wochen am Karsamstag (16. April). Die Summe überweisen am Ende die Teilnehmer selbst und/oder Sponsoren, die sich jeder suchen kann, aufs Spendenkonto (IBAN DE 12 5865 00 30 0008 048159, Verwendungszweck: In Bewegung für die Eifel und das Ahrtal). Die Gelder sind für Baumaterial für Flutopfer gedacht.

„Frank Denter erklärte sich sofort bereit, die technische Umsetzung zu übernehmen“, freut sich Waltraud Holper über die Unterstützung des LG-Vorstandsmitglieds. In der Fitnessapp Strava kann man sich der Gruppe „In Bewegung für die Eifel und das Ahrtal“ anschließen, um sich gegenseitig zu motivieren. Denter wird die Aktion außerdem auf den Social-Media-Kanälen begleiten.

Frank Denter von der LG Pronsfeld-Lünebach organisiert zusammen mit Waltraud Holper eine sechswöchige Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe im vergangenen Juli. Foto: Holger Teusch