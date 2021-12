Leichtathletik : Bierbrauer und Fitwi feiern versöhnlichen Jahresabschluss mit Gold und Silber

Sonsbeck Samuel Fitwi verteidigte bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften erfolgreich seinen Titel auf der Männer-Langstrecke und Rebecca Bierbrauer wurde U-18-Vizemeisterin.

„Das war Jahr ja nicht so toll. Deshalb ist das jetzt umso schöner“, sagt Rebecca Bierbrauer noch deutlich beeindruckt von ihrem zweiten Platz bei der Crosslauf-DM in Sonsbeck am vergangenen Samstag. Eine Aussage, die auch Samuel Fitwi nach seinem Titelgewinn auf der Männer-Langstrecke so oder so ähnlich machen könnte. Sowohl die 17-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier als auch der Deutsche Fünf-Kilometer-Rekordler von der LG Vulkaneifel griffen im Sommer wegen Verletzungen oder Krankheit nicht ins Wettkampfgeschehen ein. Im Matsch des Crosslauf-Parcours von Sonsbeck am Niederrhein gab es mit DM-Medaillen aber einen versöhnlichen Jahresabschluss.

Unter größerem Druck stand dabei Fitwi. Sechs Tage nach der für ihn nicht zufriedenstellenden Europameisterschaft im Geländelauf (19. Platz, vor zwei Jahren war er Sechster) ging der DM-Titelverteidiger als Favorit in den Abschlussrennen über 10,1 Kilometer. Fitwi hielt sich auf den ersten drei der fünf Runden zurück. „Ich war in den Tagen nach der EM richtig müde und ko“, erklärt er. Viel trainieren konnte Fitwi in den fünf Tagen zwischen EM- und DM-Rennen sowieso nicht. Die Erholungszeit schien ihm aber gut getan zu haben. In Sonsbeck wirkte der 25-Jährige frischer als in Dublin, als er zunächst in der sich schnell bildenden Drei-Mann-Führungsgruppe mit Jonathan Dahlke (Leverkusen) und Aaron Bienefeld (Hanau) einfach mitlief. „Ich habe mir gedacht, ich mache am Anfang einfach mal locker“, erklärt Fitwi. Auf der der vorletzten Runde zog er dann das Tempo anzog, hatte er schnell 50 Meter Vorsprung. Den galt es auf der Schlussrunde nur noch zu halten. In exakt 33 Minuten siegte Fitwi mit 16 Sekunden Vorsprung vor Bienefeld. Dahlke (33:43), dessen Mutter Birgit (geborene Bormann) aus Prüm stammt und als Jugendliche Leichtathletik bei der LG Vulkaneifel betrieb, bevor so zum Fußball wechselte und es bis in die Nationalmannschaft schaffte.