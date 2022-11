Läufercup : Cup-Sieger Bock beim Finale nur Zuschauer

Bitburg Auch 2023 ist wieder ein Bitburger-0,0%-Läufercup geplant. Nach dem Wegfall des Mertesdorfer Laufs soll diese Lücke gefüllt werden.

Der Gewinner konnte beim Finale entspannt zuschauen! Dass Alexander Bock beim Deulux-Lauf in Langsur, dem neunten und letzten Zehn-Kilometer-Rennen des Bitburger-0,0%-Läufercups verletzt nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnte, musste den Deutschen Meister im 100-Kilometer-Lauf nicht zu kümmern. Anders als ein Jahr zuvor an gleicher Stelle stand der ehemalige PST-Trier-Läufer, der seit 2018 für den LC Rehlingen startet, bereits vorzeitig als Sieger der Laufserie fest. Zum bereits sechsten Mal nach 2015 und 2016 sowie seit 2018 ununterbrochen (2020 fiel der Läufercup wegen Corona komplett aus). Wurde Bock ein Jahr zuvor noch von Moritz Beinlich gejagt (das Führungsduo trennten am Ende nur vier Sekunden), Verhinderte trotz Ausklingen der Pandemie ausgerechnet Corona eine Neuauflage des Zweikampfes. Beinlich musste erkrankt auf die nötigen Rennen im IRT bei Föhren und in Langsur verzichten und Bock den Sieg überlassen. Der ehemalige Deutsche Halbmarathon-Meister von der LG Rhein-Wied hätte aber auch zwei Zehner in 31:30 Minuten auf den Asphalt zaubern müssen, um den Cup-Rekordgewinner noch vom ersten Platz zu verdrängen.

„Nachdem der Bitburger-0,0%-Läufercup 2021 nur in einer 'Light-Version' (Anmerkung: wegen Corona nur sechs Rennen) stattfinden konnte, freuen wir uns sehr, dass in diesem Jahr wieder zahlreiche Läufer- und Läuferinnen an den neun Läufen teilgenommen haben. Die Organisatoren und die vielen ehrenamtlichen Helfer haben dabei tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Für 2023 erhoffen wir uns, dass die Teilnehmerzahlen wieder an die Zeit vor Corona anknüpfen und es ein spannender Wettkampf wird“, sagt Hardge. Kam 2021 nicht zuletzt wegen der Regelvereinfachung (drei Rennen reichten, um in die Wertung zu kommen) noch eine dreistellige Zahl an Läufern in die Wertung, waren es 2022 nur 90, was auch die schwere Situation der Laufveranstaltungen insgesamt nach Corona widerspiegelt.