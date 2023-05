Leichtathletik Endlich wieder Bitburg-Prümer Kreismeisterschaften

Die Titelkämpfe am 18. Juni (Beginn 12 Uhr) im Stadion „In der Dell“ in Prüm sind offen ausgeschrieben. Also könenn auch Nachwuchssportler von außerhalb des Eifelkreises teilnehmen. Auf dem Programm stehen Sprint (je nach Alter 50 Meter, 75 Meter oder 100 Meter), 800-Meter-Lauf, Kugelstoßen beziehungsweise Ballwurf (Jahrgänge 2012/13), Speerwurf (Jahrgänge 2011 und älter), Weit- und Hochsprung (Jahrgänge 2011 und älter). Anmeldungen werden nur bis zum 9. Juni angenommen (ab Altersklasse U 14 über LADV.de, U 12 per E-Mail an Julia.Sternkopf@sk-pruem.de. Nachmeldungen nach dem 9. Juni sind nicht möglich!