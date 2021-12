Läufercup : Fast so schnell und knapp wie noch nie

Bitburg Der offizielle Endstand des Bitburger-0,0%-Läufercups 2021 liegt jetzt vor. Es gab zwar nur sechs Wertungsläufe, aber bei den Männern eine knappe Entscheidung wie zuletzt vor knapp einem Vierteljahrhundert.

Niemand war in der seit 1994 durchgeführten Laufserie erfolgreicher als er. Und fast niemand schneller. 31:07 Minuten ist die Durchschnittszeit von Bocks drei besten Zehn-Kilometer-Rennen, die in die Cup-Wertung eingingen. Schneller waren nur drei Kenianer: Wilson Kipkoskei Chemweno, der 2002 mit einer Durchschnittszeit von 30:15 Minuten gewann, nachdem er im Jahr zuvor mit 31:05 Minuten den ersten Platz belegt hatte. Seine Landsmänner Gilbert Kiptum (30:49) und Peter Chemaoy (30:43) gewannen 2003 und 2004 mit großem Vorsprung. Allerdings: Damals wurden die sechs besten von maximal zehn Rennen gewertet.

In einer Beziehung übertraf der 27. Läufercups alle vorhergehenden: Bock war nicht nur der bisher schnellste deutsche Sieger, der diesmal zweitplatzierte Moritz Beinlich hätte in mehr als 20 der vorhergehenden Auflagen gewonnen. Nur vier Sekunden lag der 25-Jährige aus Kaisersesch in der Eifel, der für die LG Rhein-Wied startet, in der Summe seiner drei besten Läufe hinter Bock. Knapper war der Läufercup nur 1997 zwischen Wolfgang Koch (LAC Saarlouis, Durchschnittszeit: 31:22 Minuten) und Dieter Burkhardt (LTF Marpingen/31:23) ausgegangen. Nur drei Sekunden trennten in der Addition ihrer Zeiten damals die beiden Saarländer - allerdings auf etwas niedrigerem Niveau.