Triathlon-Bundesliga Erst platzt der Reifen, dann der Knoten

Schon bevor der Startschuss zum Finale der Bitburger 0,0%-Bundesliga fiel, machte es „Peng!“. Der Reifen am Wettkampfrad von Hidde Mollee sorgte am Samstag beim Saisonabschluss in Hannover für einen Schreckmoment besonders beim PSD Bank Team Tri Post Trier. In der Mittagssonne platzte der mit acht Bar aufgepumpte Pneu - und sorgte damit für Hektik und eiligste Reparaturarbeiten bei den Betreuern des Trierer Bundesligateams. Doch als der Startschuss fiel, war Mollees Rad wieder einsatzbereit und beim Trierer Team platzte nach einer schon hervorragend gelaufenen Saison endgültig der Knoten: Zweiter Platz in der Tageswertung, damit der dritte Platz in der Abschlusstabelle und somit Bronze in der Deutschen Triathlon-Mannschaftsmeisterschaft. „Wir sind alle überglücklich! Da sind einige Freudentränen gekullert“, beschreibt Teamleiterin Irmela-Sophie Letz die Emotionen, als die Trierer Mannschaft aufs Siegerehrungspodest gerufen wurde.