Leichtathletik : Britischer LGV-Läufer so schnell wie noch niemand eines Bezirksvereins

Der für dei LG Vulkaneifel startende Brite Seb Antony (hier beim 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf Trier 2019) lief in den USA 800 Meter in der Halle in 1:50,58 Minuten und damit so schnell, wie noch kein Mittelstreckler aus einem Verein der Region Trier zuvor. Foto: Holger Teusch