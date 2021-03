Hallen-Europameisterschaft : Gesa Krause mit EM-Frust nach letztem Platz

Toruń Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier belegte im Hallen-EM-Finale den letzten Platz. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin Hanna Klein wurde Dritte.

(teu) Zufriedenheit und Frustration liegen oft nah beieinander. Im 1500-Meter-Finale der Hallen-Europameisterschaften gerade einmal vier Sekunden. Hanna Klein riss am Samstagabend im polnischen Toruń im Ziel die Arme in die Höhe. Bronze in 4:20,07 Minuten. Die erste Medaille bei einer großen internationalen Meisterschaft für die in Landau in Pfalz geborene 27-Jährige, die in Tübingen mittlerweile von Isabelle Baumann trainiert wird.