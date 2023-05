Triathlon Bundesliga-Kader kann nie groß genug sein

Das Rennen an der Mittelmeerküste führte über die olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren, zehn Kilometer Laufen). Im Kraichgau geht es in einer 2 x 2-Paarstaffel über die Sprintdistanz von 375 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer Laufen. „Es gibt in diesem Jahr in der Bundesliga nur drei normale Sprintdistanzen“, erklärt Pschebizin. Mit Formaten wie der Paarstaffel soll noch mehr Spannung erzeugt werden.