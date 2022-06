Triathlon-Bundesliga : Tri-Post-Bundesligateam überwindet Engpass

Berlin Beim zweiten Rennen zur Bitburger-0,0%-Triathlonbundesliga in Berlin geht es für das PSD Bank Team Tri Post Trier um die Absicherung ihres Mittelfeldplatzes und um deutsche Meistertitel.

Das Triathlon-Bundesliga-Rennen im Rahmen der Finals in Berlin wird das national vermutlich bestbesetzte der Saison werden. Denn auf der Sprintdistanz von 750 Meter Schwimmen im Wannsee, 20 Kilometer Radfahren zum Olympiastadion und dem abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf werden auch die Deutschen Meister gekürt. „Wir hatten einen Engpass“, erzählt Tri-Post-Teamchef Marc Pschebizin kurz vor der Abreise in die Hauptstadt. Julien Landagé musste kurzfristig absagen. „Seit er Corona hatte, kommt er nicht mehr richtig in die Gänge“, sagt Pschebizin, weshalb der 18 Jahre alte Youngster sich etwas schonen will.