Bunte Laufpremiere

Aber unverkleidet waren Chiara Bermes und Dominik Werhan unverkleidet die schnellsten bei „Saarburg läuft!“ Von Holger Teusch

Die Region Trier hat nach nur einem Jahr Pause wieder einen Fastnachtslauf. Zwar gibt es das Rennen in Wasserliesch nicht mehr, nach einem Jahr Pause ist aber der TuS Fortuna Saarburg mit der Veranstaltung „Saarburg läuft!“ in die Bresche gesprungen. 221, zum Teil verkleidete Ausdauersportler brachten bei der Premiere am vergangenen Samstag Farbe ins Wintergrau.

Als sich selbst und unverkleidet entschieden Chiara Bermes und Dominik Werhan (beide Post-Sportverein Trier) den Hauptlauf über zehn Kilometer für sich. Der ehemalige deutsche Jugendmeister ließ in 34:07 Minuten Dominik von Wirth (TG Konz/35:45) als schnellsten kostümierten Läufer hinter sich. Bermes siegte in 41:02 Minuten vor Clown Ute Kleinert (TG Konz/49:58).

Das Besondere bei der Saarburger Laufveranstaltung: Im Hauptlauf konnte jeder selbst und spontan entscheiden, zwei, drei, vier oder fünf der zwei Kilometer langen Runden zurückzulegen.

Ergebnisse:

Frauen, 10 km: 1. Chiara Bermes (PST) 41:02 Minuten, 2. Ute Kleinert (TGK/W55) 49:58, 3. Hildegard Bruns (LG Langsur/W50) 51:40. W40: Nicole Houy (LLG Wustweiler) 1:03:00. W45: Kerstin Haas (LT Büdlich-Breit-Naurath) 52:31. W60: Beatrix Bermes (LG Meulenwald Föhren) 55:41. 4 km: Klara Pütz (FS) 23:50. 6 km: Tina Wessely (Spiridon Hochwald) 24:53. 8 km: Katrin Friedrich (PST) 34:24.

Männer, 10 km: 1. Dominik Werhan (PST) 34:07 Minuten, 2. Dominik von Wirth (TGK) 35:454, 3. Thomas Persch (TGK/U23) 36:49. U18: Timo Rings (FS) 41:42. U20: Nick Blüggel (FS) 44:49. M30: Dominik Gasthauer (FS) 40:20. M35: Jerome Vandenbussche (TGK) 38:43. M40: Patrick Gierten (PSV Wengerohr) 40:32. M45: Martin Hingsammer (LSG Saarlouis) 42:23. M50: Jean-Luc Plagnaud 43:22. M55: Reinhard Neises (TGK) 48:54. M60: Nikolaus Resch (TuS Serrig) 46:01. M65: Peter Jäger (TuS Serrig) 45:49. 4 km: Jannik Niebling (FS) 17:04. 6 km: Walter Paulus (TV Hermeskeil) 24:29. 8 km: Dirk Thommes (DJK Bettingen) 38:24.

Mädchen U10/12, 800 m: 1. Kaylin Kuß (FS/U12) 3:27, 2. Marcia Bidinger (FS) 3:29, 3. Claire Courbaron (FS) 3:36. U10: Julie Vandenbussche (TGK) 3:50. U14, 2 km: 1. Maren Spang 8:39, 2. Juliane Bleich 8:50, 3. Helena Niebling 13:08 (alle FS). U16, 4 km: 1. Mellandra Greve 22:01 (alle FS).

Jungen U10/12, 800 m: 1. Maximilian Hoppe (FS/U12) 3:32 Minuten, 2. David Spang (FS) 3:40, 3. Etienne Kettenhofen (FS/U10) 3:40. U14, 2 km: 1. Philipp Adam (TGK) 8:17, 2. Benjamin Wacht 8:25, 3. Caspar Suder (FS) 8:34. U16, 4 km: 1. Jan Gerth (Silvesterlauf Trier) 16:58, 2. Michel Müller (FS) 17:41, 3. Frederic Senft (FS) 17:44.

Abkürzungen: FS = TuS Fortuna Saarburg, PST = Post-Sportverein Trier, TGK = TG Konz



Im Internet Bilder: www.volksfreund.de/laufen



