Mit Wunderschuhen schneller laufen? Carbon-Schuhe – Nicht ohne Kondition und nicht für jeden Läufer!

Die Schuhentwicklung erfüllt einen alten Läufertraum: „Ich habe in den Schuhen das Gefühl, als hätte ich kleine Sprungfedern unter den Füßen“, sagt Yvonne Engel vom LT Schweich. Schuhe, die den Fuß nicht nur vor Umwelteinflüssen und hartem Laufuntergrund schützen, den Aufprall dämpfen und gegebenenfalls Fußfehlstellungen korrigieren, sondern aktiv die Fortbewegung unterstützen, sind die Revolution in der Läuferszene der vergangenen Jahre. Seniorenläuferin Engel schwört genauso darauf, wie die meisten Topläufer der Region. Was sind die Erfahrungen von Sportlern und Trainern? Was empfehlen sie?