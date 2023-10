Carbon-Schuhe Weltrekord mit einer Tafel Schokolade an den Füßen

Info

Nicht alles, was man kaufen kann, darf in Wettkämpfen gelaufen werden. Schuhe müssen vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) zugelassen sein. Das bedeutet in der Regel unter anderem, dass der Mittelsohlenaufbau maximal vier Zentimeter (Straßenlaufschuhe) beziehungsweise 2,5 Zentimeter (Spikes) dick sein darf. Mit den neuen Straßenlaufschuhen an Bahnrennen teilzunehmen, ist deshalb mittlerweile oft unzulässig. Beim Trierer Flutlichtmeeting wurden beispielsweise zwei 10.000-Meter-Läufer disqualifiziert. Als Konstanze Klosterhalfen 2021 im Moselstadion deutschen 2000-Meter-Rekord lief, war wichtig, dass sie die gleichen (geprüften) Spikes wie zuvor bei den Olympischen Spielen in Tokio an hatte.