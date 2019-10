Leichtathletik : Chaibou Hassane so schnell, wie noch kein Senior elektronisch gestoppt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zum Senioren-Rheinlandrekord reicht es aufgrund der Bestimmungen nicht, aber Chaibou Hassane ist nun auch über 200 Meter elektronisch gestoppt der schnellste 55- bis 59-Jährige.

Der Sprinter der LG Bernkastel-Wittlich lief als Erster der Altersklasse M 55 im Leichtathletik-Verband Rheinland am vergangenen Samstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler die halbe Stadionrunde unter 26 Sekunden in 25,50 Sekunden. Der M-55-Rheinlandrekord des Birkenfelders Peter Mirkes steht zwar seit 1985 bei 24,4 Sekunden, allerdings nur per Hand gestoppt. Solche Resultate, die nicht per Videoauswertung ermittelt sind, werden mittlerweile gar nicht mehr anerkannt. Früher erzielte Resultate gelten aber immer noch als Rekorde.