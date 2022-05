Marathon : Chance auf deutschen Sieg

Luxemburg Der sechsmalige Kröver Mitternachtslauf-Gewinner Jonas Lehmann greift am Samstag (28.5.) beim ING Night Marathon Luxembourg nach einer noch größeren Nachtlaufkrone.

Eine Woche vor dem Kröver Mitternachtslauf am 4. Juni will nämlich der sechsmalige Gewinner des Kultlaufs an der Mosel Jonas Lehmann im Großherzogtum die Konkurrenz aufmischen. Die Aussichten sind gut: Der 32-Jährige vom Udo-Bölts-Club TuS Heltersberg in der Pfalz hat in diesem Frühjahr den profilierten Marathon Deutsche Weinstraße in 2:28:27 Stunden gewonnen. Lehmann galt lange Zeit als Berglauf-Spezialist. Er war Deutscher U-23-Juniorenmeister und nahm mehrmals an Welt- und Europameisterschaften in dieser Disziplin teil. Der 42-Kilometer-Parcours durch Luxemburg mit rund 300 Höhenmetern dürfte Lehmann wie auf den Leib geschnitten sein. Die Luxemburger um den ehemaligen Landesmeister Philippe Gillen, der 2019 beim (flachen) Frankfurt-Marathon 2:25:45 Stunden erzielt hatte, werden aber Lehmann aber im Auge behalten. Auch bei den Frauen hat der luxemburgische Leichtathletik-Verband FLA mit der Dritten der Zehn-Kilometer-Landesmeisterschaften Anny Wolter, Annette Jaffke aus Grevenmacher, die als Jugendliche zeitweise für die LG Langsur startete, und Marathon-Landesmeisterin Karin Schank mindestens drei heiße Eisen im Feuer.