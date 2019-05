Leichtathletik-Landesmeisterschaft : Chancen für Sprinter, Hochspringerinnen und Diskuswerferin

Saulheim Mit U-18-Doppelrheinlandmeisterin Maren Schumacher vom Post-Sportverein Trier (PST) sowie den Vorjahresgewinnerinnen Lotta Schlund (PST) und Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) kämpfen die Leichtathleten der Region Trier am Sonntag, 2. Juni in Saulheim um die Landestitel bei Frauen, Männern und unter 18-Jährigen (U 18).

Spannung verspricht auch der Hochsprung mit erst 16-jährigen 1,70-Meter-Springerin Janine Hennrich von der TG Konz und der noch ein Jahr jüngeren Anna-Sophie Schmitt (BW). Nachdem Chiara Bermes (PST) am Mittwochabend beim Mini-Internationale in Koblenz im Alleingang in hervorragenden 4:40,75 Minuten gewonnen hat, gehört die 25-Jährige in Rheinhessen über 800 Meter zu den Favoritinnen. Für die zwei Stadionrunden gemeldet ist auch ihre Vereinskameradin und Rheinlandmeisterin Mona Reuter.