Leichtathletik : Erst auf volles Risiko gelaufen, jetzt hoffen (Video)

Karlsruhe Chiara Bermes vom LT Schweich läuft bei der langen Laufnacht in Karlsruhe in 16:26,74 Minuten das zweitschnellste 5000-Meter-Rennen ihrer Karriere.

Chiara Bermes ist auf volles Risiko gelaufen, jetzt heißt hoffen. Die 28-Jährige vom LT Schweich erzielte am späten Samstagabend bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe mit 16:26,74 Minuten ihr bisher zweitbestes 5000-Meter-Resultat. Nur bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig vor einem Jahr war sie knapp drei Sekunden schneller gewesen (16:23,90). Wieder zur DM, diesmal Ende Juni ins Berliner Olympiastadion, möchte Bermes wieder hin. In diesem Jahr wurde die sogenannte A-Norm, die eine Teilnahme garantiert, aber auf 16:20,00 Minuten geschraubt (2021: 16:45,00 Minuten, vor der Corona-Pandemie 2019: 17:10,00 Minuten). Bermes ist aber zuversichtlich, dass sie über die nationale Rangliste einer der 24 Startplätze ergattert.

„Ich bin volles Risiko gegangen“, erzählt Bermes, wie sie in Karlsruhe nach dem Start mit der Spitzengruppe des A-Laufs mitlief. „Die ersten zwei Kilometer waren wohl viel zu schnell. Aber von den ersten 1500 Metern weiß ich gar nichts mehr. Es war so ein Gerangel, das ich nur damit beschäftigt war, nicht zu stürzen.“ Eine Male bekam die Trierer Stadtlauf-Gewinnerin von 2019 die Spikenägel ihrer Mitläuferinnen ins Scheinbein.

Sie sei bewusst so schnell angelaufen, sagt Bermes. Als sie das Tempo der Spitzengruppe mit der späteren Siegerin, der mehrfachen schottischen Junioren-Rekordlerin Eloise Walker (15:41,19), nicht mehr halten konnte, hielt sie die Atmosphäre der Langen Laufnacht im Rennen. Die Anfeuerungen seien teilweise so laut gewesen, dass man von den Rufen der Trainer mit den Zwischenzeiten nicht mehr mitbekommen habe. „Ohne das wäre ich wahrscheinlich aus dem Rennen gegangen“, erzählt die Mathematikerin von der schweren zweiten Rennhälfte.

Bermes liegt momentan an 14. Stelle der deutschen 5000-Meter-Jahresbestenliste. Zu diesen möglichen DM-Starterinnen kommen unter Umständen Bundeskaderathletinnen mit einem Sonderstartrecht. Eine weitere Gelegenheit die A-Norm für die Deutschen Meisterschaften zu erfüllen könnte für Bermes das Sparkassen-Invitational am 10. Juni in Hillesheim (Vulkaneifelkreis Daun) sein. Ob sie die zwölfeinhalb Stadionrunden in knapp zwei Wochen noch einmal in Angriff nehmen oder auf ihr Glück hoffen solle, da sei sie noch unentschieden, sagt Bermes. Auch eine solche weitere Wettkampfbelastung ist immer auch ein Risiko.