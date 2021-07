Leichtathletik : Chiara Bermes nun auch über 1500 Meter die Nummer drei

Waiblingen Läuferin des LT Schweich verbessert sich auf 4:28,87 Minuten. Nur zwei Läuferinnen von Vereinen der Region waren je schneller.

(teu) Einen Monat nach ihrem elften Platz bei den Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter in 16:23,90 Minuten hat sich Chiara Bermes auch auf der 1500- Meter-Mittelstrecke auf den dritten Platz in der ewigen Bezirksbestenliste geschoben. Beim Nationalen Waiblinger Leichtathletik-Meeting verbesserte die 27-Jährige vom Lauftreff Schweich am Samstag ihre persönliche Bestzeit um sechs Sekunden auf 4:29,87 Minuten. Bermes ist damit die dritte Athletin eines Vereins der Region Trier, die die 4:30-Minuten-Schallmauer durchbricht. Schneller waren bisher nur Ausnahmeläuferin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf in 4:10,28 Minuten (2017) und die ehemaligen Bezirksrekordlerin Monika Geiben, die 1981 im Alter von 15 Jahren (!) im Trikot des TV Germania Trier fünf Hundertstelsekunden schneller als Bermes war.