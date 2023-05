Lauf in den Mai Erst DM-Fünfter, dann Lehwaldlauf-Sieger

36:37 Minuten benötigte Clemens Fox am vergangenen Montag für die zehn Kilometer über die Trainingsstrecken des aus Mehren stammenden ehemaligen Weltklasseläufers Karl Fleschen. Das ist kein absoluter Spitzenwert, für die Waldlaufstrecke mit ihren seichten Hügeln aber ganz okay. Zumal Fox vom Tag zuvor bereits 20 Lauf- und 60-Rennrad-Kilometer in den Beinen hatte. „Das habe ich schon ein bisschen gemerkt“, gestand er. Bei den Deutschen Meisterschaften in Alsdorf bei Aachen lief er die ersten zehn Kilometer in der Spitzengruppe in 32:36 Minuten. Auf der 60 Kilometer langen Radstrecke, für die Fox 1:24:22 Stunden benötigte (entspricht einem Schnitt von etwa 42 km/h), verlor er zwar einige Minuten, konnte aber den dritten Platz bei den 25- bis 29-Jährigen (Altersklasse M 25) und Gesamt-Platz fünf beim abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf (34:33) absichern. Dass er auf dem Weg nach Freiburg, wohin es Fox durch sein Studium verschlagen hat, bei seinen Eltern in Manderscheid einen Zwischenstopp einlegte, war naheliegend. „Ich habe in der Zeitung vom Lehwaldlauf gelesen und gedacht, da kann ich noch mitlaufen“, erzählt der Forstwirtschaft-Student.