Crosslauf : Cross-EM mit drei Rheinland-Pfälzern und zwei zukünftigen Trierern

Darmstadt/Trier/Gerolstein Samuel Fitwi führt das deutsche Männerteam bei seinem vorerst letzten internationalen Start für die LG Vulkaneifel an.

Mit der aus Edenkoben in der Pfalz stammenden Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen), Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel und Benjamin Dern (LAZ Birkenfeld) hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag drei rheinland-pfälzische Läufer ins insgesamt 36-köpfige Aufgebot für Crosslauf-EM genommen. Das deutsche Männerteam wird am 11. Dezember in Turin von Samuel Fitwi angeführt. Der 26-Jährige wurde Ende November zum dritten Mal in Folge nationaler Meister im Geländelauf und ist auch der bisher erfolgreichste Deutsche bei Cross-Europameisterschaften. 2019 belegte er den fünften Platz. Ein Resultat, das zuvor weder Olympiasieger Dieter Baumann noch der aktuelle Marathon-Europameister Richard Ringer erreichen konnten.