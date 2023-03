Gewinner der Mosel-Crosslauf-Serie Erst Vorturner, jetzt Vor-Läufer

„In dem Jahr habe ich auch erstmals an der Crosslaufserie teilgenommen“, erinnert sich Althoff. Für ganz nach vorne reichte es aber damals aber nie. Das hat er nach mehrjähriger Wettkampfpause, bedingt durch Berufsausbildung und Familiengründung jetzt geschafft. „Ich bin diesen Winter das erste Mal Langstrecke gelaufen. Bisher immer Mittelstrecke“, erzählt er. Weil Althoff beim Serien-Auftakt in Breit im Hunsrück Ende November vergangenen Jahres keine Zeit hatte, musste er bei allen drei verbleibenden Rennen in Wittlich, Bengel und am vergangenen Samstag in Veldenz punkten. Nach Siegen in der Kreisstadt und beim Heimrennen reichte ihm der dritte Platz beim Finale, um die Gesamtwertung der Serie zu gewinnen.