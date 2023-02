Crossduathlon im Trierer Weißhauswald : Duathlon für Asse und die ganze Familie

Trier Beim 15. BMW Müller-Dynamic X-Duathlon im Trierer Weißhauswald werden am 5. März wieder die rheinland-pfälzischen Landesmeister im Crossduathlon ermittelt. Jens Roth fehlt nach Verletzung, aber die letztjährige DM-Dritte Rebecca Bierbrauer vom Ausrichterverein Tri Post Trier ist dabei.

Die Vorfreude ist groß bei Andreas Grub und Helmut Rach! Der Tri-Post-Trier-Vorsitzende und X-Duathlon-Organisationsleiter informierten am gestrigen Freitag in den Räumen von Titelsponsor BMW Müller-Dynamic über den Stand der Dinge des Trierer Crossduathlons, der am 5. März zum 15. mal stattfindet. „Die Veranstaltung hat nichts von ihrer Attraktivität verloren“, sagt Rach. 348 Meldungen sind bis zum gestrigen Freitag bei den Organisatoren der Triathlon-Abteilung des Post-Sportvereins (PST) eingegangen. Heute (25.2.) ist der letzte Tag, an dem die Anmeldung möglich ist!

Damit kommt die 15. Auflage zwar nicht ganz an die Vorjahreszahlen heran, als 403 Meldungen vorlagen, Damals wurden allerdings auch die Deutschen Meisterschaften im Trierer Weißhauswald ausgetragen. „Die typischen Starter, die nur zu einer Deutschen Meisterschaft kommen, fehlen natürlich“, erklärt Rach. Fast 100 Starter mehr brachte die DM 2022 im äußerst anspruchsvollen Hauptwettbewerb, der nicht ohne Grund „Cross der Asse“ genannt wird. Auch wenn diesmal wieder die Rheinland-Pfalz-Meister in Trier gekürt werden, einen Zulauf wie die nationalen Titelkämpfe generieren die Landesmeisterschaften nicht.

Was den X-Duathlon-Machern allerdings freut: der große Andrang im sogenannten Volksduathlon samt Staffelwettbewerb und beim Nachwuchs. „Ich finde es wichtig, dass nach Corona so viele Kinder für die Bewegung begeistert werden können, sagt die Schirmherrin, Triers Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes. „Der X-Duathlon ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, vom Jüngsten an“, betont Grub. „Die Bandbreite macht's!“

Im nationalen Meisterschaftsrennen vor einem Jahr gab es durch Vizemeister Jens Roth und Rebecca Bierbrauer als Drittplatzierte (beide Tri Post Trier) zwei DM-Medaillen in der Hauptwertung für die Region Trier. Roth verzichtet als frischgebackene TV-Sportler des Jahres allerdings schweren Herzens auf einen Start bei seinem Heimrennen. „Ich habe mich im Oktober an der Schulter verletzt und bin noch nicht so weit in Form, dass ich mir zutraue, auf dem Mountainbike ein Rennen zu bestreiten“, begründet der zweimalige X-Duathlon-Gewinner (2017 und 2020) seinen Startverzicht.

Aus einem anderen Grund steht Bierbrauers Start auf Messers Schneide. Die 18 Jahre alte TV-Nachwuchssportlerin des Jahres konzentrierte sich in den vergangenen Wochen auf ihre Abitur-Prüfungen. Aber auch mit weniger Training werde sie die Distanz von fünf Kilometer Laufen, 23,2 Kilometer Mountainbike fahren und dem 2500-Meter-Abschlusslauf wohl nicht so flott wie 2022, aber ordentlich bewältigen können, zeigte sie sich schon wieder zuversichtlicher.

Auch ohne Roth steht mit Andreas Theobald trotzdem ein X-Duathlon-Gewinner von Tri Post Trier am Start. Der 29-Jährige gewann 2014. Heiß darauf, seinen Ruf als ewigen Dritten loszuwerden, ist Matthias Frohn. Der 38 Jahre alte Düsseldorfer, der für den TuS Schleiden startet, war bereits dreimal Dritter (2016, 2019, 2020) und 2018 Vierter in Trier.

Ein Zeichen für nachhaltigen Sport wollen die Organisatoren mit den Auszeichnungen setzen. Die Pokale sind ebenso aus Holz in Form eines großen X (für Cross) wie die Medaillen für jeden Finisher. Tri-Post-Vereinsmitglied Johannes Hoffmann hat die Trophäen in Handarbeit gefertigt.