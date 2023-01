Ein richtig matschiger Crosslauf : Helfende Hände und im Schlamm steckende Schuhe (Fotos)

Bengel Der dritte Wertungslauf zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie war nicht wegen langer, sondern kurzer Anstiege schwierig. Bei kommerziellen Hindernisläufen wird das Zehnfache der Startgebühr verlangt.

Endlich wieder wie ein kleiner Bengel durch den Matsch rennen, dass es nur so spritzt! Und statt Schimpfe gibt es Beifall! Wofür bei kommerziellen Hindernisläufen 70 und mehr Euro Startgeld bezahlt werden müssen, diesen Traum erfüllten sich am vergangenen Samstag knapp 200 Starter beim Crosslauf im Ort Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) schon für ein Zehntel dieses Preises. Zugegeben ohne spektakuläre und aufwendige Hindernisse wie beim Strongman-Run am Nürburgring. Aber mit ähnlich viel Spaß.

Und naturgemacht: Regen und Schneeschmelze hatten den Wiesenparcours rund um den Sportplatz mitten im Dorf ordentlich aufgeweicht. In den Kinderläufen blieb mancher Schuh in der Pampe kleben. „Der Schlamm hat ganz schön an den Schuhen gezogen“, bestätigte auch ein erwachsener Läufer. Die drei Hügel, die auf dem gut ein Kilometer langen Rundkurs, der je nach Wettbewerb bis zu siebenmal bewältigt werden musste, waren zwar nur kurz, aber steil. Nachdem einige hundert Läufer über sie gelaufen waren sie außerdem glatt wie Schmierseife. Die helfenden Hände der zahlreichen Ehrenamtlichen vom ausrichtenden TuS Bengel, wie die von Karl Heinz Napalowski, waren für manchem die Rettung.

Auf den ersten drei Runden hatte der 26-Jährige vom ausrichtenden TuS Bengel mit Dominik von Wirth einen Läufer an seinen matschigen Fersen hängen. „Benedikt hat den zweiten Wertungslauf der Mosel-Serie in Wittlich gewonnen. Wenn ich in der Serie noch eine Chance haben wollte, musste ich probieren dranzubleiben“, erklärte der Lauftreffleiter der TG Konz, weshalb er trotz Trainingsrückstands volles Risiko ging. Gegen den Lokalmatador hatte von Wirth am Ende zwar keine Chance, blieb aber wie Althoff (28:07) in 28:59 Minuten noch einer halben Stunde. Hinter Christoph Krämer (Team getFit Trier/30:00). Als Viertplatzierter durfte sich mit Michael Comes ein weiterer Bengeler Lokalmatador über den (M-40-)Altersklassensieg und den in der inoffiziellen Familienwertung freuen. Seine zehnjährige Tochter Matilda siegte im Ein-Kilometer-Mädchenlauf.