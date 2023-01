Crosslauf : Nur nicht zu schnell in die Kurve!

Bengel Die Rennen des dritten Wertungslaufs der Mosel-Crosslauf-Serie werden am Samstag in Bengel auf einem auf dem ersten Blick einfachen Parcours ausgetragen. Lokalmatador Benedikt Althoff hat die Strecke schon getestet und erklärt, wo die Tücken liegen.

Der Sportplatz ist potteben und auch die angrenzende Wiese, über die die Strecken beim Querfeldeinlauf in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) führen, weißt nicht allzu viel Gefälle auf. Wird der dritte Wertungslauf zur 47. Mosel-Serie am Samstag (28.1.) also zum Hochgeschwindigkeits-Crosslauf? Benedikt Althoff glaubt nicht! Der 25-Jährige vom ausrichtenden TuS Bengel hat bereits das Langstreckenrennen beim Crosslauf in Wittlich gewonnen, zählt in seinem Heimatort zu den Favoriten und hat natürlich die Gelegenheit genutzt, den Parcours vorab zu testen.

„Die Strecke sieht erst einmal nicht schwierig aus, aber bei sieben Runden auf der Langstrecke muss man die drei Hügel pro Runde entsprechend oft hoch“, erklärt Althoff. Als er eine Woche vor dem Rennen den Parcours testete, lag Schnee. Schon nach wenigen Runden habe er gemerkt, dass der Boden immer weicher wurde. „Wenn am Samstag Hunderte Läufer drüber laufen wird es wohl matschig“, prognostiziert der Kurzstrecken-Gewinner des Kröver Mitternachtslaufs. Bei sehr tiefen Boden würden dann auch Spikes nicht mehr viel nutzen. Althoff setzt auch stark profilierte Cross-Schuhe.

Tiefer Boden kostet Kraft, birgt aber gerade auf dem Bengeler Parcours seine Tücken. „Es gibt einige sehr enge Kurven. Die werden sehr rutschig. Da muss man dann aufpassen, dass man früh genug das Tempo rausnimmt, um nicht hinzufallen. Ich bin beim Testlauf zweimal ausgerutscht“, erzählt Althoff, der bei seinem Heimspiel auf der Sieben-Kilometer-Langstrecke natürlich wieder ganz vorne landen will. Einer seiner größten Konkurrenten kommt mit Michael Comes aus dem eigenen Verein. Dazu kommt der Zweitplatzierte von Wittlich, David Steffes (Silvesterlauf Trier).

Bei den Frauen werden Michelle Bauer und Tine Hausmann vom LT Schweich den Sieg wohl unter sich ausmachen. Auf der Mitteldistanz ist die Konzerin Anna Meyer klare Favoritin. Ihr Bruder Lucas trifft über vier Kilometer-Distanz auf den ehemaligen rheinland-pfälzischen Jugendmeister Maurice Machwirth und das PST-Trier-Trio Constantin Fuchs, Damian Gindorf und Simon Quint.