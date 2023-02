Crosslauf : Jugend statt Weltklasse im Fokus

Die Ukrainerin Oksana Rayta siegte 2020 vor der Kölnerin Vera Coutellier beim Crosslauf über die berüchtigten Diekircher Treppen. Am Sonntag (5.2.2023) steht der Nachwuchs im Fokus. Foto: Holger Teusch

Diekirch Ohne Hauptsponsor droht der Eurocross in Diekirch am Sonntag zum Schatten seiner selbst zu werden. Ohne internationale Topläufer steht der Nachwuchs im Blickpunkt.

Dieter Baumann hat sich schon die berüchtigten Diekircher Treppen hinauf gequält. Und wie der 5000-Meter-Olympiasieger von 1992 mussten sich wie Baumann (1997 Dritter) schon etliche Weltklasseläufer beim Eurocross im Norden Luxemburgs den absoluten Crosslauf-Spezialisten geschlagen geben. Doch bei der 52. Auflage am Sonntag (5.2., ab 10.40 Uhr, Schul- und Sportzentrum Diekirch) werden wohl weniger die Rennen der Frauen und Männer, als viel mehr die des Nachwuchses im Mittelpunkt stehen. Ohne Hauptsponsor fehlen dem Eurocross-Ausrichterverein Celtic Diekirch die finanziellen Möglichkeiten international stark besetzte Felder in den Eliteläufen zusammenzustellen.

Für den Lauf-Nachwuchs aus Rheinland-Pfalz ist der Eurocross aber weiterhin ein Härtetest der besonderen Art. Denn die Starterfelder in den jüngeren Altersklassen sind weiterhin bestens und zahlreich besetzt. Zum Beispiel bewerben sich jeweils mehr als 60 Mädchen und Jungen bei den Zwölf- und Dreizehnjährigen um den Sieg auf der für diese Altersklasse knapp zwei Kilometer langen Strecke. Die U-14-Nachwuchsläufer sind die Jüngsten, die auch um Punkte im Vergleichskampf zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz kämpfen. Erstmals verstärken Sportler aus Rheinhessen und der Pfalz das Team des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR). So scheint wieder ein deutscher Vergleichskampf-Sieg möglich. Seit 2009 blieb dieser Titel in Luxemburg.