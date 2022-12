Europameisterschaft Crosslauf : Samuel Fitwi und Benjamin Dern jeweils 26.

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel belegte bei der Crosslauf-Europameisterschaft in Italien den 26. Platz. Foto: Holger Teusch

Turin Samuel Fitwi im Männer- und Benjamin Dern im U-20-Junioren-Rennen belegen 26. Platz bei Crosslauf-Europameisterschaft. Ehemalige Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin Konstanze Klosterhalfen führt deutsches Frauen-Team als Vizeeuropameisterin zu Mannschafts-Gold.

(teu) Die deutschen Frauen um Vizeeuropameisterin Konstanze Klosterhalfen hatten es vorgemacht. Koko, Alina Reh als Drittplatzierte, die gebürtige Rheinland-Pfälzerin Hanna Klein als Vierte und Miriam Dattke als Sechste gewannen bei der Crosslauf-EM in Italien mit einer eindrucksvollen Vorstellung Team-Gold. Die DLV-Männer mit Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel bemühten sich, es den Damen nachzumachen. Der Regensburger Filmon Abrahahm führte die deutsche Mannschaft auf den sieben Platz. Damit erreichten der 26-Jährige Fitwi bei den Männern sowohl in der Einzel- wie in der Teamwertung da gleiche Resultat wie der Trierer Student Benjamin Dern bei den U-20-Junioren.